ليفربول يحتفل بعيد ميلاد صلاح بتغريدة و"الفيفا" بفيديو

جهينة نيوز

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي اليوم، بعيد ميلاد هدافه، الدولي المصري محمد صلاح، الذي أتم عامه الـ27، بنشر تغريدة عبر حسابه في موقع "فيسبوك".

وأرفق الحساب الرسمي لـ"الريدز"، تغريدته بصورة لـ"الفرعون" المصري، وبتعليق جاء فيه: "عيد ميلاد سعيد".

من جهته، هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" صلاح، بمناسبة عيد ميلاده، بنشر فيديو لهدفيه (صلاح) في بطولة كأس العالم الأخيرة، في شباك منتخبي روسيا والسعودية.

وعلقت صفحة "الفيفا" في موقع "تويتر" على مقطع الفيديو بعبارة: "عيد ميلاد سعيد، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح يحتفل اليوم بعيد مولده الـ27، تهانينا وتمنياتنا لك بمزيد من التألق".

ويستعد صلاح حاليا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي تقام منافساتها في مصر خلال الفترة بين الـ19 من الشهر الجاري والـ21 من الشهر المقبل.