واشنطن تمدد لـ3 أشهر إعفاء العراق عن عقوباتها ضد صادرات الطاقة الإيرانية

جهينة نيوز

أكدت مصادر حكومية عراقية لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة مددت لثلاثة أشهر إضافية إعفاء العراق من عقوباتها المفروضة على صادرات الطاقة الإيرانية.

وأوضح مصدران حكوميان للوكالة اليوم السبت أن الولايات المتحدة سمحت للعراق مواصلة استيراد الغاز الإيراني لتلبية احتياجاته في مجال الطاقة خلال تلك الفترة.

وأكد مصدر ثالث أن واشنطن منحت هذا الإعفاء لبغداد أثناء مكالمة هاتفية جرت أمس بين رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شددت عقوباتها ضد إيران منذ انسحابها في مايو العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم بين الجمهورية الإسلامية ومجموعة "5+1" الدولية في عام 2015، وأعلنت واشنطن في وقت سابق من العام الجاري عن قرارها إلغاء جميع الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول عن العقوبات ضد صادرات النفط الإيرانية.