الذهب يتراجع عن مكاسبه بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة في أمريكا

جهينة نيوز

تراجعت أسعار الذهب عن مكاسبها الأولية لتغلق بلا تغير يذكر يوم الجمعة بعد أن ساعدت بيانات قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في انحسار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني من العام.

وفي وقت سابق من الجلسة قفزت أسعار المعدن الأصفر 1% بفعل توقعات في السوق بأن البنك المركزي الأمريكي سيقرر زيادتين على الأقل في أسعار الفائدة في 2019.

وأنهى الذهب للبيع الفوري جلسة التداول منخفضا 0.06% عند 1341.14 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان قفز إلى 1358.04 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الحادي عشر من أبريل نيسان 2018

المصدر: رويترز