إصدار 21 ألف بطاقة ذكية.. وافتتاح 4 مراكز جديدة في القنيطرة

جهينة نيوز

قامت محافظة القنيطرة بافتتاح أربعة مراكز جديدة لإصدار البطاقة الذكية في بلديات حضر وجبا على أرض المحافظة وفي تجمعي أبناء القنيطرة للنازحين في جديدة الفضل والبطيحة بريف دمشق.

وأكد أمين عام محافظة القنيطرة حسين الأحمد أن افتتاح مراكز جديدة جاء بهدف التخفيف من الازدحام والانتظار ساعات طويلة بغية الحصول على البطاقة الذكية وتخفيف الأعباء عن المواطن في عملية التنقل من مكان إقامته إلى مراكز إصدار البطاقات في خان أرنبة ومدينة البعث.

وبيّن الأحمد أنه تم منح نحو 21 ألف بطاقة ذكية في محافظة القنيطرة حتى الآن منها نحو 7 آلاف بطاقة عائلية و14500 بطاقة خاصة بالمركبات, وأشار إلى أن مراكز البطاقة الذكية تستقبل المواطنين يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً بعد الظهر وخلال أيام السبت أيضاً.

ولفت إلى أن المحافظة بصدد افتتاح مراكز جديدة في القطاع الجنوبي نظراً لبعدها عن مركز المحافظة والتخفيف من معاناة المواطن.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة المهندس علي زيتون أكد أن كل عائلة تستطيع أن تحصل على أسطوانة غاز منزلي كل 23 يوماً بموجب البطاقة الذكية من قبل معتمدي الغاز, بينما الذين لم يحصلوا على البطاقة الذكية حتى الآن يستطيعون الحصول على مخصصاتهم بموجب بطاقة دفتر العائلة, ولفت إلى أن جميع أنواع المحروقات متوافرة على أرض المحافظة وبكميات كبيرة ولا يوجد أي نقص أو اختناقات على المحروقات.