انطلاق قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا".. بوتين: ضرورة تنشيط عمل اللجنة الدستورية السورية

جهينة نيوز

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة ألقاها في قمة "التعاون وبناء الثقة في آسيا" على ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى الحكومة تسيطر على معظم أراضي البلاد.

ودعا الرئيس الروسي إلى ضرورة نشيط عمل اللجنة الدستورية السورية لتمارس مهامها.

وأكد بوتين على أهمية التعاون مع الدول المشاركة في "التعاون وبناء الثقة في آسيا" في عاصمة طاجيكستان دوشنبه، لحل القضايا المتعلقة بتعزيز الاستقرار.

كما تطرق الرئيس الروسي في كلمته إلى مكافحة الإرهاب، داعيا إلى مواصلة العمل على كشف التنظيمات الإرهابية والقضاء على الأفكار المتطرفة.

المصدر: RT