ترامب يؤكد جاهزيته لعقد مفاوضات مع إيران!

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة أنه جاهز لعقد مفاوضات مع إيران وقتما تكون مستعدة لذلك، رغم تحميله طهران مسؤولية الهجوم الأخير على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "نريد أن نعيدهم لطاولة التفاوض... أنا مستعد عندما يكونوا مستعدين... لست في عجلة".

وردا على سؤال بشأن كيف يعتزم التعامل مع طهران ومنع تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلا قال ترامب: "سنرى ما سيحدث".

وأثارت الهجمات التي وقعت الخميس الماضي في خليج عمان تساؤلات كثيرة حول الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيسي، والخطوات التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لحماية المنطقة. وقال مسؤولون أمريكيون إن بلادهم ستدافع عن مصالحها.

وأضاف ترامب: "لن يغلقوه. لن يتم إغلاقه. لن يتم إغلاقه لفترة طويلة".

وألقت إدارة ترامب بمسؤولية الهجوم الأخير الذي تعرضت له ناقلتا النفط في خليج عمان على إيران استنادا إلى تسجيل فيديو صورته طائرة أمريكية يظهر ما قالت إنها قوارب دورية تابعة للحرس الثوري الإيراني تقترب من إحدى الناقلتين قرب مضيق هرمز بعد حادث التفجير وتزيل لغما لاصقا لم ينفجر.