مسؤول: سفن إيرانية أطلقت صاروخا على "درون" أمريكي خلال اقترابه من ناقلتي النفط

السبت, 15 حزيران 2019 الساعة 09:56 | سياسة, عالمي

مسؤول: سفن إيرانية أطلقت صاروخا على

جهينة نيوز

ذكر مسؤول أمريكي لشبكة "CNN" أن القوات الإيرانية قبيل استهداف ناقلتي النفط في خليج عمان فجر 13 حزيران الجاري، أطلقت صاروخا على طائرة أمريكية مسيرة كانت تحلق في المنطقة.

وأوضح المسؤول أن طائرة مسيرة أمريكية من طراز "MQ-9" كانت تنفذ رحلة في المنطقة، ورصدت اقتراب سفن إيرانية من ناقلتي النفط، لكن المصدر لم يوضح ما إذا كان رصد هجوم عليهما.

وأضاف المسؤول أن السفن الإيرانية رصدت الطائرة المسيرة وأطلقت صاروخا من نوع أرض-جو عليها، لكنه لم يصب الهدف وسقط في المياه.

وأشارت "CNN" إلى أن هذا الادعاء هو الأول الذي يقول إن الولايات المتحدة تتوفر لديها معلومات حول تحركات القوات الإيرانية في المنطقة قبيل استهداف ناقلتي النفط.

وتتهم الولايات المتحدة بإصرار إلى جانب السعودية وبريطانيا السلطات الإيرانية بالوقوف وراء استهداف ناقلتي النفط "Front Altair" و"Kokuka Courageos" في مياه خليج عمان، الأمر الذي تنفيه إيران.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا