صاروخ يستهدف وسط بغداد وقصف على قاعدة تواجد مستشارين أمريكيين!

السبت, 15 حزيران 2019 الساعة 09:23 | سياسة, عربي

صاروخ يستهدف وسط بغداد وقصف على قاعدة تواجد مستشارين أمريكيين!

جهينة نيوز

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي في وقت متأخر من ليل امس الجمعة سقوط صاروخ في أحد الأحياء الراقية وسط العاصمة.

وأوضحت الخلية في بيان أن صاروخ نوع "كاتيوشا" سقط على دار مدني في منطقة الجادرية، وسط بغداد، ولا توجد خسائر بشرية.

وفي الوقت نفسه، سقطت ثلاث قذائف هاون، على قاعدة بلد الجوية التي تبعد 64 كلم شمال عن العاصمة بغداد.

وحسب بيان للخلية، أن القذائف أسفرت عن نشوب حرائق في الحشائش، مؤكدة إخماد النيران دون أي أضرار بشرية.

الجدير بالذكر، أن قاعدة بلد الجوية، توجد بها القوات الأمريكية ومستشارين التحالف الدولي ضد الإرهاب، بمحافظة صلاح الدين، وهي من القواعد الاستراتيجية المهمة.

وشهدت العاصمة العراقية، بغداد، يوم أمس تفجيران بواسطة عبوتين ناسفتين، استهدفا ساحة الوثبة، ومنطقة الشعلة، ولم تعلن الجهات المعنية عن حصيلة بالضحايا أو مزيد من التفاصيل.


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