مسؤول امريكي و وزير سعودي يتسللان خلسة الى سورية

جهينة نيوز:

تسلل وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج، ثامر السبهان، أمس الخميس، خلسة الى سوريا برعاية قوات الاحتلال الامريكي التي نقلته الى حقل العمر النفطي المحتل، وعقد "لقاءات " مع قوات الاحتلال الامريكي و ئه في حقل العمر النفطي الذي تحتله القوات الامريكية و تنهب موارده في حين الشعب السوري يعاني الأمرين في الحصول على المشتقات النفطية.

ورسمياً أقرت قناة "العربية" السعودية، اليوم الجمعة، أن حقل العمر النفطي المحتل في محافظة دير الزور استضاف اجتماعا ضم كلا من السبهان، ونائب وزير الخارجية الأمريكي، جويل رابيون، والمستشار الرئيسي لقوات التحالف الدولي، ويليام روباك، وعددا من من وصفتهم شيوخ ووجهاء وإداريين في اشارة منها لعملاء الاحتلال الامريكي في المنطقة.

وناقش الاجتماع، حسب مزاعم القناة، آلية مكافحة تنظيم "داعش " (الذي يحمل الفكر الوهابي السعودي) و زعم التحالف القضاء عليه بعد أن قام بتدمير مدن و قرى سورية بمزاعم حماية التنظيم الذي لاتزال خلاياه تخرج من قواعد الاحتلال الامريكي.

هذا و لم تشير قناة العربية الى الطريق الذي تسلل منه السبهان أكان عبر تركيا أم عبر إقليم كردستان العراق.

و يذكر أن السعودية وافقت على اقتراحات ترامب بتمويل الاحتلال الامريكي لشمال سورية في وقت.