مشروع سياحي في بلدة ام الزيتون بريف السويداء

جهينة نيوز:

أصدرت وزارة السياحة رخصة إشادة سياحية لمشروع في بلدة أم الزيتون بالسويداء يضم مطعم ثلاث نجوم وكافيتريا نجمتين وصالة ألعاب داخلية وخارجية بكلفة نحو مليار ليرة سورية.

وأوضح مدير السياحة بالسويداء يعرب العربيد أن المشروع يقع على مساحة (6200) متر مربع وبمساحة طابقية تبلغ 2409 أمتار مربعة ضمن طابقين وقبو وبطاقة استيعابية إجمالية 345 كرسي إطعام ويضم جلسات عائلية للترفيه ومساحة ألعاب للأطفال ومواقف للسيارات ومرافق خدمية متممة مشيرا إلى أن المشروع يؤمن 250 فرصة عمل.

وتقع بلدة أم الزيتون شمال محافظة السويداء على طرف اللجاة الشرقي بجانب طريق دمشق السويداء وترتفع عن سطح البحر 900 متر وتبعد عن مدينة شهبا التاريخية والأثرية 4 كيلومترات وعن مركز المدينة 24 كيلومترا وتوجد فيها العديد من المعالم الأثرية القديمة كما تقع إلى الغرب منها المدينة الصناعية .