بالفيديو.. بشار إسماعيل مصدوم من " التعريفة الحكومية " للهواتف النقالة ؟!

جهينة نيوز:

حطم الفنان السوري بشار إسماعيل جهازة النقال الجديد "إس 9" عندما علم أن التعريفة (الحكومية) المترتبة على تعريف الجهاز هي 75 ألف ليرة سورية أي ما يعادل (130 دولارا).

وعبر الفنان السوري خلال فيديو نشره على صفحته على الفيسبوك أنه كان سعيدا جدا بهذا الجهاز عندما حصل عليه و بعد أن وضع شريحة الاتصالات به واستخدمه لعدة أيام، جاءته رسالة، تضمنت أن جهازه غير معرف ويجب عليه القدوم ودفع المترتب على هذا الموبايل".

وعندما ذهب الفنان السوري وعلم من موظف شركة الاتصالات أن التعريفة المالية لجهازة هي 75 ألف ليرة سورية (130 دولارا) وهي ما يعادل تقريبا 20% من سعر الجهاز (إس 9)، سحب الفنان شريحة الاتصالات من الموبايل، وقال "سحبت الشريحة وكسرته ورميته في القمامة"، لأنه من الطبقة المتوسطة ولا يستطيع دفع هكذا مبلغ.

يذكر أن الحكومة السورية رفعت الرسوم التعريفية لكل جهاز نقال يدخل إلى سوريا حتى يعرف على الشبكة السورية.