الصين تستدعي القائم بأعمال السفارة الامريكية

جهينة نيوز:

استدعت وزارة الخارجية الصينية اليوم القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بكين وقدمت احتجاجا رسميا للجانب الأمريكي على التصريحات والأفعال المتعلقة بتعديلات حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة على قانون المجرمين الهاربين وقانون المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية.

ونقلت وكالة شينخوا عن نائب وزير الخارجية الصيني له يوي تشنغ قوله إنه “غير مسموح للقوى الخارجية بالتدخل” مشيرا إلى أن “هونغ كونغ منطقة إدارية خاصة للصين وشؤونها صينية داخلية محضة”.

وأضاف إن “الصين مستاءة بشدة من التعليقات الخاطئة والتدخل في تعديلات للقوانين من مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى وتعارضها بحزم” لافتا إلى أن الصين ستتخذ مزيدا من الإجراءات وفقا لأفعال الجانب الأمريكي.

وقال إننا “نحث الجانب الأمريكي على اتباع نهج منصف وعادل فيما يخص التعديلات القانونية لقوانين حكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة واحترام العملية التشريعية الطبيعية الخاصة بحكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة والتوقف على الفور عن التدخل في شؤونها بأي شكل من الأشكال وعدم اتخاذ أي فعل من شأنه الإضرار بالازدهار والاستقرار فيها”.

وكانت الصين طالبت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي بالكف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ الداخلية.