"هفوة بروتوكولية" جديدة لرئيس وزراء باكستان!

جهينة نيوز:

وقع رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الجمعة، في "هفوة بروتوكولية"، خلال مشاركته في اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في عاصمة قرغيزستان بيشكيك.

وخالف رئيس الوزراء الباكستاني، وفق ما أظهره مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لحزب "تحريك إنصاف" الذي يتزعمه خان عبر "تويتر"، خالف بروتوكول القادة المشاركين، الذين يصلون تباعا إلى مقاعدهم وينتظرون وقوفا، حتى اكتمال عددهم، قبل أن يجلسوا جميعا بالتزامن.

أما خان، فقد دخل إلى القاعة، وجلس على كرسيه، فيما كان زعماء الدول الأخرى واقفين من أجل تحية بعضهم البعض، وعندما انتبه إلى أنه جلس قبل الآخرين، وقف للحظات قليلة تزامنا مع دخول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعاد ليجلس مجددا، فيما بقي القادة الآخرون واقفين.

وانتقد ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصرف خان هذا، معتبرين أنه كان يتعين عليه الوقوف أسوة بباقي القادة، فيما قال آخرون إن خان "حديث العهد في السلطة" ولا يعرف الكثير عن البروتوكولات الرسمية.

وكان عمران خان تعرض قبل ذلك لانتقادات لاذعة بسبب ما عد "سلوكا مسيئا وتصرفا يخالف البروتوكولات، خلال قمة المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة، حيث صافح العاهل السعودي وتحدث إلى المترجم مباشرة بدلا من الحديث مع الملك سلمان بن عبد العزيز، كما أنه انصرف على عجل، ولم ينتظر حتى ينتهي المترجم من نقل حديثه للعاهل السعودي.

RT