فودافون ستتعاون مع هواوي لادخال تقنية الجيل الخامس الى بلد غربي

جهينة نيوز:

أعلنت شركة "فودافون" عن أن إسبانيا ستصبح أول بلد أوروبي يستخدم شبكة الجيل الخامس أو "فائقة السرعة"، بحسب أنطونيو كويمبرا المسؤول بالشركة، على أن تتعاون شركة هواوي الصينية في إتمام تلك الخطوة.

وقالت شبكة "يورو نيوز" ويأتي هذا التعاون في الوقت الذي تشهد فيه شركة هواوي مؤخرا حملة مقاطعة من قبل كبرى الشركات التكنولوجية على غرار فيسبوك وغوغل وويندوز، بعد أن قامت الولايات المتحدة بإدراج هواوي ضمن قائمتها السوداء.

ومن المنتظر أن تكون الشبكة متوفرة بحلول 15 من شهر يونيو/حزيران، بخمس عشرة مدينة كمرحلة أولى من ضمنها مدريد، برشلونة، فالنسيا إشبيلية، ملغة، وسرقسطة، على أن يتم تعميمها على باقي البلاد لاحقا، على أن تصل سرعة الإنترنت عبر الجيل الخامس دفعة قوية تصل إلى 1 جيغا بايت في الثانية على أن ترتفع إلى 2 جيغا بايت بنهاية العام.

وكانت الشركة الإسبانية قد قامت باختبار أول مكالمة هاتفية عبر الجيل الخامس العام الماضي خلال المؤتمر العالمي للاتصالات، وقامت بنشر شبكة الجيل الخامس عبر ست مدن إسبانية في مرحلة تجريبية.

يذكر أن شركة هواوي تعمل على إطلاق نظام تشغيل Hongmeng على أجهزتها بدلاً من نظام التشغيل Android OS.

وقال نائب رئيس الشركة أندرو وليامسون لوكالة "رويترز": "قد تستغرق عملية إطلاق "أنظمة التشغيل" الخاصة عدة أشهر، وتعتزم هواوي تسجيل العلامة التجارية لهذا النظام، والتي يتم اختبارها الآن في الصين"، وهناك مصادر تقول، إن نظام التشغيل الجديد أسرع بـ60 في المئة من نظام تشغيل أندرويد.