أردوغان: نحتفظ بحق الرد على هجمات سورية على نقاط المراقبة التركية

جهينة نيوز:

تعهد رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، بأن تركيا تحتفظ بحق الرد على ما سماه "هجمات النظام السوري" على نقاط المراقبة، التي نشرتها تركيا بدون تنسيق مع سوريا في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: "لن نسكت إن واصل النظام السوري هجماته على نقاط المراقبة التركية في إدلب".

وبين أردوغان الذي تعتبر بلاده الضامن لتنظيمات ارهابية ضمنها النصرة في مباحثات استانا، حسبما نقلته وكالة "الأناضول"، أن تركيا ستعطي "ردا واضحا" على مع اعتبره "استفزازات لقوات (الرئيس ) الأسد".

وأضاف الرئيس التركي: "مواصلة النظام السوري الاعتداءات على إدلب وقصفها بقنابل الفوسفور جريمة لا تغتفر ولا يمكننا السكوت عليها".

وأردف في هذا السياق أن "أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي وستأخذ دعوات السكان المحليين بعين الاعتبار" في اشارة منه الى الارهابيين الايغور و الاوزبك و متعددي الجنسيات الذي هجروا اهالي ادلب و قطنوا في بيوتهم و يقصفون بيت المدنيين في ريف حماه