الجيش اليمني يوجه ضربة جديدة لمطار أبها تؤدي وقف الملاحة فيه

جهينة نيوز:

استهدف سلاح الجو المسير للجيش اليمني فجر اليوم مطار أبها جنوب غرب السعودية ما أدى إلى توقف الملاحة الجوية فيه.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع إن الطائرات المسيرة قاصف 2K استهدفت رادارات الملاحة الجوية في المطار مؤكداً نجاح العملية وخروج المطار من الخدمة.

ونفى سريع المزاعم السعودية التي تحدثت عن اعتراض الطائرات المسيرة مؤكداً أن الطائرات وصلت وأصابت أهدافها بدقه عالية.

وجدد التأكيد على أن المطارات والمواقع العسكرية لدول العدوان أصبحت غير آمنة وأن عمليات الجيش واللجان الشعبية في تصاعد مستمر طالما استمر العدوان والحصار المفروض على اليمن كما جدد دعوة شركات الطيران والمدنيين للابتعاد عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافاً مشروعة.

وكانت القوة الصاروخية اليمنية استهدفت في الـ12 من حزيران الجاري مطار أبها بصاروخ كروز مجنح أصاب هدفه بدقة وأكد مصدر في القوة الصاروخية توقف الملاحة الجوية فيه.