المنتخب السوري يتراجع على تصنيف فيفا

جهينة نيوز:

تراجع منتخب سورية للرجال بكرة القدم مرتبتين على لائحة تصنيف الفيفا ليصبح في المركز 85 عالمياً ومرتبة واحدة على التصنيف الآسيوي ليصبح في المركز الحادي عشر وفقاً للتصنيف الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم.

وبهذا التصنيف أصبح منتخبنا في المستوى الثاني خلال عملية سحب قرعة تصفيات مونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023 والتي ستجري في 17 من تموز المقبل.

وضم المستوى الأول منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والإمارات والسعودية والصين بينما تضمن المستوى الثاني إضافة إلى منتخبنا كلاً من العراق وأوزبكستان وعمان ولبنان وقيرغيزستان وفيتنام والأردن أما المستوى الثالث فضم فلسطين والهند والبحرين وتايلند وطاجكستان وكوريا الديمقراطية وتايوان والفلبين والمستوى الرابع تركمانستان وميانمار وهونغ كونغ واليمن وأفغانستان وجزر المالديف والكويت وماليزيا وأخيراً المستوى الخامس الذي تضمن منتخبات أندونيسيا وسنغافورة ونيبال وكمبوديا و”مكاو أو سيرلانكا” وبنغلادش وغوام ومنغوليا.