ترامب يعلن إستقالة المتحدثة باسم البيت الأبيض "سارة ساندرز "

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، ستغادر منصبها.

وقال إن سارة ستعود إلى ولايتها أركانسو في نهاية يونيو/ حزيران، واصفا إياها بأنها " شخصية متميزة، وسيدة غاية في اللطف" مضيفاً بأنها "محاربة " .

ووصفت ساندرز، التي تعد آخر مسؤول كبير يغادر البيت الأبيض، عملها بأنه كان "فرصة العمر وشرفا عظيما بالنسبة لها" ، وقالت: "هذا أمر سأعتز به طوال حياتي، سأبقى من أكثر المدافعين الأوفياء عن الرئيس".

وتشير الإحصائيات إلى أن سارة ( 36 ) عاماً عقدت مؤتمرات صحفية أقل من جميع من سبقها في منصب المتحدث باسم البيت الأبيض. وكان آخر مؤتمر لها يوم 11 مارس/ آذار الماضي.

وقد أخذ ترامب زمام الأمور بيده إذ كان يبادر بنفسه إلى الحديث للصحفيين مباشرة، ويدلي بالتصريحات ويعلق على الأحداث في الكثير من المناسبات، دون الحاجة إلى المتحدثة باسمه

وتعرضت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى انتقادات بسبب إدارتها للمؤتمرات الصحفية، بطريقة يراها الكثيرون من الممارسات البائدة.

وبدأت سارة عملها مساعدة للمتحدث باسم البيت الأبيض، ثم خلفت، شون سبايسر، في المنصب، في يوليو/ تموز (2017)