بوتين: سنواصل دعم سورية حتى القضاء على الإرهاب في ادلب و جميع الاراضي السورية

جهينة نيوز:

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مكافحة الإرهاب من أهم الأولويات وأن روسيا ستواصل تقديم الدعم لسورية حتى القضاء على الإرهاب نهائيا في إدلب وجميع الأراضي السورية، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم جهود عملية إعادة الإعمار وزيادة حجم المساعدات الإنسانية بعيدا عن التسييس.

وأشار بوتين في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الـ 19 لمنظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت اليوم في العاصمة القرغيزية بيشكيك إلى أنه “انطلاقا من أن محاربة الإرهاب والتطرف إحدى أولويات المنظمة من المهم جدا تطوير التعاون الإقليمي في إطار المنظمة لمنع تمويل الإرهابيين من خلال تجارة المخدرات ومنع وصول الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الأخرى إلى أيدي الإرهابيين”.

وبخصوص الاتفاق النووي مع إيران بين بوتين أن انسحاب واشنطن من الاتفاق وخطة العمل الشاملة التي تبناها مجلس الأمن يزعزع الاستقرار في المنطقة ويقوض نظام منع انتشار الأسلحة النووية مشددا على ضرورة وفاء الجميع بالتزاماتهم بموجب الاتفاق.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه الاتفاق النووي الموقع بين إيران والمجموعة الدولية وخطة العمل الشاملة المشتركة بالقرار رقم 2231 عام 2015 لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار من العام الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق وإعادة العمل بالعقوبات ضد طهران.

وحول الوضع في أفغانستان لفت بوتين إلى أن المنظمة توليه اهتماما خاصا وتحرص على تقديم المساعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار فيه مشيرا إلى أنه سيتم التوقيع اليوم على خارطة طريق بهذا الخصوص.

وتضم المنظمة الهند وكازاخستان وقرغيزستان والصين وباكستان وروسيا وطاجكستان وأوزبكستان وتتمتع كل من أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا بصفة مراقب فيها وستعقد القمة المقبلة لمنظمة شنغهاي للتعاون في الـ 22 والـ 23 من تموز عام 2020 بمدينة تشيليابينسك الروسية.