المفوضية الأوربية.. رصد نشاط لنشر معلومات مضللة خلال الانتخابات

جهينة نيوز:

كشف تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية الجمعة أن السلطات الأوروبية رصدت "نشاطاً متواصلاً لنشر معلومات مضللة من قبل مصادر روسية" خلال الانتخابات الأوروبية، بهدف التأثير على الناخبين وجعلهم يعزفون عن المشاركة.

كانت المفوضية حذرت من مثل ها الأمر في الفترة التي سبقت الانتخابات في أواخر أيار على لسان بعض المسؤولين الذين ذكروا اسم موسكو التي قالوا إنها يحتمل أن تقف وراء حملات لنشر "أخبار كاذبة". وطُلب من الدول الأعضاء البقاء متيقظة في حين مورست ضغوط قوية عبر الشبكات الاجتماعية مثل "فيسبوك" و"تويتر".

المصدر: وكالات