قمة شنغهاي تؤكد ضرورة التنفيذ المستدام للاتفاق النووي

جهينة نيوز:

اكد البيان الختامي لقمة شنغهاي المنعقدة في العاصمة القرغيزية “بيشكيك”، على ضرورة التنفيذ المستدام لخطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي مع إيران وفقاً للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن ووفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب هذه الوثيقة.

وبدات القمة التاسعة عشرة لمنظمة شنغهاي للتعاون، أعمالها بمشاركة ثماني دول أعضاء وأربعة بصفة مراقب من بينهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني في كلمته أن الولايات المتحدة الأميركية تمثل تهديداً خطيراً للإستقرار في الشرق الأوسط. معتبراً أن الإدارية الأميركية انسحبت من الاتقاف النووي الذي يعتبر انجازاً سياسياً متعدد الأطراف. ودعا إلى الإتحاد لمواجهة التطرف.

من جانبه اشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى وجود تقدم في عملية التسوية السياسية في سوريا، وأن من الضروري ضمان القضاء التام على البؤر الإرهابية في إدلب وزيادة المساعدات، لافتاً الى ان الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وخطة العمل الشاملة التي تبناها مجلس الأمن يزعزع الاستقرار في المنطقة.