أسباب ظهور الشعر الأبيض مبكراً

جهينة نيوز:

يظهر الشعر الأبيض عند البعض بشكل مبكر وعند البعض الآخر يتأخر كثيراً حتى تبدأ شعيرات بيضاء صغيرة بالبروز، ومن الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض بشكل مبكر:

عامل الوراثة

يعد عامل الوراثة من الأسباب الرئيسية التي قد تؤدي إلى ظهور الشعر الأبيض، فإن عانى أحد الوالدين أو الأقارب من الدرجة الأولى من مشكلة الشعر الأبيض في سن صغيرة دل ذلك أن عامل الوراثة هو السبب.

التعب

في العام 2013، أثبتت إحدى الدراسات وجود علاقة وطيدة بين الإجهاد ونفاذ الخلايا الجذعية في بصيلات شعر الفئران ما يؤدي إلى بروز الشعيرات البيضاء في سن مبكرة.

الحالة النفسية

أثبتت الدراسة عينها أنه القلق، التوتر، الإجهاد النفسي وضغط الدم المرتفع... قد تسبب جميعها بروز الشعر الأبيض في مرحلة عمرية مبكرة.

أمراض المناعة الذاتية

بعض أمراض المناعة الذاتية كالثعلبة والبهاء تسهم ببروز مشكلة الشعر الأبيض مبكراً، وفي هذه الحالة يعمل الجهاز المناعي على مهاجمة خلايا الشعر فيقده لونه.

حالات صحية أخرى تسبب نقص مادة الميلانين التي تعطي اللون للشعر:

- الصدمات النفسية أو العاطفية

- تراجع مستوى فيتامين B12 وفيتامين B في الدم

- نقص عدد من المعادن المهمة في الجسم كالحديد وحمض الفوليك أسيد

- إتباع نظام غذائي غير صحي يؤثر سلباً على الميلانين

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ما هي الحلول المتاحة لهذه المشكلة؟

- أدخلي فيتامين B12 إلى جسمك من خلال تناول الأفوكادو، الليمون، التوت وذلك لأنه يحارب بياض الشعر.

- إحرصي على تناول المكملات الغذائية الغنية بالحديد، فيتامين B والفوليك أسيد وذلك بعد استشارة طبيبك، هذا ويمكنك الحصول عليها من خلال تناول السبانغ، الخس، الجرجير، اللحوم الحمراء والأطعمة البحرية.