اليابان: الهجوم على ناقلات النفط لا يشكل تهديدا لنا

جهينة نيوز:

قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا، إن الهجوم على ناقلات نفط بخليج عمان "لا يشكل تهديدا لليابان".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الجمعة، لتأكيد عدم اعتزام طوكيو إرسال قوات عسكرية إلى مضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.

وأضاف: "لا نخطط لإرسال قوات عسكرية إلى مضيق هرمز ردا على الهجمات، فالوضع (في خليج عمان) لم نصنفه على أنه تهديد وشيك لنا".

وتعرضت ناقلة نفط تشغلها شركة يابانية، وكانت متجهة إلى سنغافورة، لهجوم صباح الخميس، اتهمت واشنطن إيران بتنفيذه.

ووقع الهجوم أثناء زيارة يجريها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إيران، مبعوثا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعقد مباحثات من شأنها تخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران.

من جهتها، قالت الشركة اليابانية المشغلة لناقلة النفط "كوكوكا كاريدجس"، إن طاقم الناقلة التي استهدفت قرب مضيق هرمز، "شاهدوا أجساما طائرة قبيل وقوع الهجوم".

وأوضح رئيس الشركة، يوتاكا كاتادا، الجمعة، أن الأجسام الطائرة قد تكون "طلقات رصاص"، نافيا فرضية زرع لغم في جسم السفينة، كون الانفجار وقع على سطحها، بحسب المصدر ذاته.

وتأتي تصريحات كاتادا، بعد نشرالجيش الأمريكي تسجيلا مصورا، زعم إنه يظهر "الحرس الثوري الإيراني وهو يزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي نفط تعرضتا لهجمات، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته".

المصدر: وكالات