السعودية تتوعد باتخاذ تدابير عاجلة لردع ومحاسبة المسؤول عن هجوم مطار أبها

جهينة نيوز:

توعدت الرياض، الخميس، باتخاذ تدابير عاجلة لردع ومحاسبة المسؤول عن الهجوم على مطار أبها، جنوبي السعودية.

وفي رسالة بعث بها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي، حسب وكالة الأنباء السعودية، أفاد المعلمي أن بلاده والتحالف العربي في اليمن "ستتخذ تدابير عاجلة، في الوقت المناسب لردع مثل "الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران"، على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير". على حد تعبيره.

وأشار إلى أن بلاده "تعمل على تحديد نوع القذيفة المستخدمة في الهجوم، والذي يؤكد على امتلاك الحوثيين لأسلحة جديدة ومتطورة".

كما اتهم المندوب السعودي إيران بدعم "الإرهاب واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن".

ودعا المعلمي، مجلس الأمن إلى "تعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق المجلس"، مؤكداً أن نسخة من هذه الرسالة سوف ترسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية استهداف مخازن للصواريخ والأسلحة وأهداف عسكرية أخرى تتبع الحوثيين، دون أن يحدد مواقعها.