باريس تطلب مساندة أوروبية لقواتها في بوركينا فاسو

جهينة نيوز:

طلب وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلي، من الدول الأوروبية إرسال قوات خاصة لدعم قوات بلاده التي تقاتل "المنظمات الإرهابية" في منطقة الساحل شمالي بوركينا فاسو.

وأضاف بارلي، في تصريح صحفي الخميس، "أن غياب الاستقرار في بلدان مالي والنيجر وبوركينا فاسو، سيتسبب بتزايد أعداد الهجمات الإرهابية وحوادث الاختطاف وأعداد اللاجئين غير النظاميين القادمين إلى أوروبا".

وأشار أنه طلب شخصيًا من شركاء فرنسا الأوروبيين، إرسال قوات خاصة لدعم القوات الفرنسية التي تقاتل "المنظمات الإرهابية" في منطقة الساحل.

وذكر الوزير الفرنسي أن الشركاء الأوروبيين نظروا إلى طلبه بإيجابية.

وأعرب بارلي عن أمله في نجاح هذا المشروع، مشيرًا أن نجاحه سوف يظهر مدى استجابة أوروبا للمخاوف الأمنية المحدقة بمواطنيها.

وقال إن "الإرهاب لا يشكل تهديدًا ضد فرنسا فحسب، بل ضد جميع الدول الأوروبية، لذلك يجب على الأوروبيين العمل معًا ضد الإرهاب". وفقا لتعببره.

يشار أن فرنسا تنشر أكثر من 4000 جندي في منطقة الساحل. حيث أطلقت مطلع عام 2013 عملية عسكرية في مالي، أعقبها عملية "برخان" في منطقة الساحل عام 2014.

المصدر: الأناضول