تعرف على «المقبرة الفضائية» في قعر المحيط الهادئ

جهينة نيوز:

هل تعلمون أنّه توجد مقبرة كبيرة لمئات المركبات الفضائية «المحطّمة» في أعماق جنوب المحيط الهادئ، ضمن نقطة «نيمو»، المنطقة الأبعد عن الحضارة الإنسانية.

ودَفنت وكالة «ناسا» وغيرها من وكالات الفضاء ما لا يقلّ عن 260 مركبة فضائية في المقبرة، منذ استخدامها لأول مرة في العام 1971.

وتساعد البقعة هذه على منع تراكم خردة الفضاء المدارية الخطيرة، التي يمكن أن تصطدم بالأقمار الصناعية المستقبلية وتعيق إطلاق الصواريخ.

وتقع نقطة «نيمو» بين أوستراليا وأميركا الجنوبية ونيوزيلندا، على بعد أكثر من 1600 ميل من اليابسة. ولا يعيش أحد بالقرب منها مع عدم وجود كثير من الحياة البرية، ما يجعلها «المكب» المثالي للنفايات الفضائية.

المصدر: الجمهورية