وزير الإعلام نحو استعادة ثقة المواطن: المرحلة القادمة ستشهد نقلة للإعلام السوري

جهينة نيوز

قال وزير الاعلام عماد سارة سوف تزال جميع الخطوط الحمراء في الإعلام السوري مضيفاً أن التحدي كبير وسنكسب هذا التحدي.

و في لقاء مع الفضائية السورية كشف الوزير سارة عن استراتيجية جديدة يكون فيها الإعلام, إعلام وطن ومواطن، إعلام دولة وأن يتناول هموم وآلام ومشاكل المواطن ليس لمجرد الحديث عنها بل لإيجاد الحلول لها دون محاباة المسؤول على حساب المواطن.

و عن حملة ساعدونا لنصير أحسن قال الوزير سارة أنه بعد سنوات الحرب على سورية بدأت الحرب الناعمة على سورية و هي الحرب الاقتصادية و تبين وجودة أزمة بين الاعلام و المواطن, و قال الوزير سارة أن الحملة أطلقت لاعادة بناء الثقة بين المواطن و الاعلام لاشراك المواطن في الإعلام و ليكون الإعلام مرآة المواطن.

و عن سبب فقدان ثقة المواطن بالإعلام قال الوزير سارة أن أحد اسبابها المعروفة هي إبتعاد الاعلام عن هموم و مشاكل و تطلعات المواطن و تعامل الحكومات المتعاقبة مع الاعلام على انه اعلام باتجاه واحد و أضاف الوزير أن بعض القوانين أيضاً ساهمت بفقدان الثقة بين الاعلام و المواطن.

و تعهد السيد الوزير أن المرحلة القادمة ستشهد نقلة للإعلام السوري و كشف عن مجموعة برامج جديدة ستبدأ بالظهور قريبا على الشاشات الوطنية, و أكد أن الهدف هو خدمة المواطن و البحث عن المشاكل و الحلول الممكنة, مشدداً على أن الاعلام سيسعى لكشف هموم المواطن كي لا يلجأ الى وسائل اعلام اخرى و وسائل التواصل الاجتماعي.