48 شركة في المعرض الدولي للسيارات والآليات و مستلزامتها بمدينة المعارض

جهينة نيوز

بمشاركة 48 شركة انطلقت مساء اليوم فعاليات المعرض الدولي للسيارات والآليات وإكسسواراتها “موتور شو” بحضور عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية ووكالات وشركات بيع وشراء السيارات وذلك على أرض مدينة المعارض.

تضمن المعرض الذي سيستمر حتى الـ 17 من الشهر الجاري عرضا لقطع غيار السيارات والإكسسوارات ومواد العناية بالسيارات ‏وكل أنواع الزيوت والشحوم وأجهزة التشخيص والفحص للأعطال ومعدات ‏الصيانة وأنظمة الصوت وكل ما يتعلق بخدمة السيارات وتجهيزات شركات إنقاذ السيارات ‏وتجهيزات مدارس تعليم السواقة والتأمين على السيارة وتجهيزات محطات ‏الوقود والمغاسل والمجلات المتخصصة بعالم السيارات.

وزير النقل المهندس علي حمود بين في تصريح صحفي أن المعرض يشكل فرصة ‏لعرض أجنحة وكالات السيارات المعتمدة في سورية بمختلف أنواعها وعرض ‏خدمات مكاتب بيع وشراء السيارات ولا سيما السيارات الحديثة والمستعملة والشاحنات وآليات النقل والباصات والآليات الثقيلة وشركات ‏تصنيع القطارات والسكك الحديدية. ‏

وأشار الوزير حمود إلى أن الوزارة خصصت ساحة تتسع لـ 1000 سيارة يمكن من خلالها للمواطنين بيع وشراء سياراتهم وعرضها للزوار كما خصصت مركزا كمديرية نقل مصغرة لإتمام كل اجراءات نقل وتسجيل وفراغ أي سيارة يتم بيعها ومنحها اللوحات خلال فترة المعرض.

و أكد محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم أهمية المعرض لجهة عودة صالات السيارات وشركات السيارات للألق والعمل في جميع المدن الصناعية مشيرا إلى التعاون مع وزارة النقل لإنجاز مدينة معارض صناعية للسيارات مقرها ريف دمشق “الدوير” على مساحة 200 هكتار مبينا أن هذا المعرض خطوة أولى لإنجاز هذه المدينة.

مدير الشركة المنظمة للمعرض غازي أتاسي بين أن 48 شركة مختصة بالسيارات والآليات والمعدات الثقيلة والشحوم والزيوت كانت حاضرة اليوم على أرض مدينة المعارض بالإضافة إلى الشركات المتخصصة بقطع الغيار والإكسسوار والملحقات ومراكز الخدمة لترويج منتجاتها والتعريف بها.