بعد وقف اطلاق النار .. الجيش يحبط هجمة كبرى للنصرة

جهينة نيوز

تصدت وحدات من الجيش العربي السوري لهجمات شنتها التنظيمات الإرهابية على محور بلدة الحماميات والجبين بريف حماة الشمالي وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد ذلك بعد أن أعلن مركز حميميم الروسي عن وقف اطلاق نار تام في إدلب برعاية روسية تركية.

و خاضت قوات الجيش العربي السوري اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات التي تتبع له حاولت التقدم عبر محور قريتي الحماميات والجبين بالريف الشمالي لمحافظة حماة بأعداد كبيرة من إرهابييها مدعومين بعدة دبابات وعربات وآليات محملة برشاشات مختلفة وعدد من الانتحاريين في محاولة لإحداث خرق على هذا المحور والتقدم باتجاه بلدة كرناز على بعد عدة كيلومترات إلى الغرب.

و تمكنت القوات المسلحة من إحباط الهجوم والقضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير دبابة وعربة مصفحة وآليات محملة برشاشات وإصابة عدد من الإرهابيين فيما تقهقر الباقون باتجاه بلدتي كفر زيتا واللطامنة حيث تنتشر مجموعات كبيرة منهم في البلدتين.

و افادت مصادر ميدانية أنه تم العثور على جثث ارهابيين اجانب خلال تمشيط المنطقة بعد هروب الارهابيين:

و كان مركز المصالحة الروسي في حميميم اعلن يومس أمس عن التوصل الى وقف اطلاق نار تام يبدأ من منتصف 12 حزيران – يونيو بضمان تركي روسي و لكن من الواضح أن التركي إما لا يملك قرار المجموعات التي يسلحها أو أنه مستمر بعمليات الغدر و التنصل من الاتفاقات .