ضمن سياسة تكميم الافواه ... تويتر يحذف آلاف الحسابات

جهينة نيوز

الولايات المتحدة بشكل خاص و الغرب بشكل عام تحولوا من دول تنتقد اي حكومة تفرض رقابة على الانترنيت الى أكثر الدول رقابة و قمع للحريات على الانترنيت حيث أصبح كل محتوى يعارض أو يناهض السياسة الامريكية و يكشف كذب إعلامها غير مرغوب و يتم حذفه بحجج واهية و كاذبة و مزيفة في حين الحسابات التي تنشر الطائفية و تدعو للقتل و تقوم بالتمييز العنصري لا رقابة عليها الا بعد مئات التبليغات .

و حذفت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" 4.8 ألف حساب يتعلق بالحكومة الإيرانية بحسب مزاعم تويتر بالإضافة لحسابات تتعلق بروسيا وفنزويلا.

وقام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بحذف حوالي 4,8 ألف حساب مشتبه بأنه مرتبط بالحكومة الإيرانية في اشارة منه الى مواطنين ايرانيين مؤيدين للحكومة وزعم الموقع أنه قد تم توظيفها سرا من قبل الحكومة و كأن تويتر أصبح وكالة استخبارات.

وقام القائمون على الموقع بتتبع ومراقبة هذه الحسابات في العام الماضي ليقوموا بحذفها لاحقا بالإضافة لحسابات مرتبطة بروسيا وفنزويلا ومنطقة كاتالونيا في إسبانيا.

وبحسب المسؤولين عن الموقع فإن عملية حذف هذه الحسابات من أجل منع التدخل في الانتخابات والحفاظ على خطاب سياسي جيد، بحسب مانقلت "أسوشيتد برس".

كما وأكدت الشركة بأنها حذفت في العام الماضي حوالي 2,8 ألف حساب إيراني كان يستخدمها مزيفون بحسب مزاعم الشركة علماً بأن هناك عشرات آلاف الحسابات المزيفة التي تنشر خطابات الكراهية و تدعو للقتل دون رقابة.