"كوكوكا" تكشف تفاصيل جديدة بخصوص استهداف ناقلتها

جهينة نيوز

قال مدير شركة "كوكوكا سانجيو" اليابانية للشحن إن إحدى ناقلات الشركة تعرضت لهجوم قرب مضيق هرمز.

وأوضح يوتاكا كاتادا مدير الشركة اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي أن السفينة أصيبت مرتين في غضون 3 ساعات قبل أن يتم إجلاء طاقمها بأكمله.

وأضاف أن الشركة تلقت نبأ الهجوم لأول مرة في حوالي الساعة 4:00 بتوقيت غرينيتش بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الناقلة تدعى "كوكوكا كاريدجس"، وهي واحدة من ناقلتين تقول شركتا شحن ومصادر بالقطاع إنهما تعرضتا لما يشتبه بأنها هجمات في خليج عمان.

وأفادت الهيئة بأن الناقلة كوكوكا كاريدجس كانت تحمل 25 ألف طن من الميثانول. ويأتي الهجوم بعد شهر من واقعة مشابهة تعرضت فيها 4 ناقلات لهجوم في المنطقة.