ايران تعلق على حادث ناقلتي النفط

جهينة نيوز

أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن قلقها إزاء الحادث المريب الذي تعرضت له ناقلتا النفط المرتبطتان باليابان في بحر عمان الذي وقع بالتزامن مع لقاء قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي خامنئي برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طهران اليوم.

وأكد المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي في تدوينة على موقع تويتر أن طهران تعتبر الحادث يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية للتهدئة وخفض التوترات في المنطقة مشددا على أن إيران تدعم الحوار والتعاون بين دولها.

وتعرضت ناقلتا نفط سنغافورية ونرويجية لانفجارات وحرائق صباح اليوم في مياه خليج عمان وتم إخلاء طواقمهما وسط أنباء عن وقوع هجمات.