موسكو تدعو لعدم استخدام حادث ناقلتي النفط للتحريض ضد إيران

جهينة نيوز

دعت روسيا اليوم إلى عدم استخدام حادث ناقلتي النفط في بحر عمان لإثارة الموقف ضد إيران مستقبلا.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله للصحفيين عقب جلسة لجنة العلاقات الدولية بالدوما الروسي اليوم “يجب تقييم العواقب السياسية وغيرها؛ شهدنا مؤخرا حملة مكثفة من الضغوط السياسية والنفسية والعسكرية على إيران ونود عدم استخدام الأحداث المأساوية التي وقعت للتو والتي هزت سوق النفط العالمية للمزايدة وإثارة الموقف ضد إيران مستقبلا”.

وكانت وسائل الإعلام ذكرت في وقت سابق اليوم تعرض ناقلتي نفط سنغافورية ونرويجية لانفجارات وحرائق في مياه خليج عمان وتم إخلاء طواقمهما وسط أنباء عن وقوع هجمات.