أربعة مكرمين من نجوم وصناع السينما بافتتاح المهرجان المغاربي للفيلم

جهينة نيوز

تحت شعار ”المغرب الكبير موحد بسينماه“ انطلقت الدورة الثامنة من المهرجان المغاربي للفيلم في مدينة وجدة بشمال شرق المغرب بتكريم أربعة من صناع ونجوم السينما العربية.

وعلى مسرح محمد السادس في وجدة كرم والي جهة الشرق معاذ الجامعي ومدير المهرجان خالد سلي يوم الثلاثاء المخرج الجزائري-الفرنسي رشيد بوشارب والممثل المصري شريف منير إضافة إلى المخرجين المغربيين سعد الشرايبي وكمال كمال.

وتقتصر المنافسة على جوائز المهرجان الذي يقام سنويا منذ 2012 على الأفلام المنتجة في دول شمال غرب أفريقيا وهي المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا.

وهذا العام يشمل قسم الأفلام الطويلة ستة أفلام بينما يشمل قسم الأفلام القصيرة 12 فيلما. وتقدم الجوائز في حفل الختام يوم 15 يونيو حزيران.

ويشارك المغرب في مسابقة الأفلام الطويلة بفيلمي ”ولولة الروح“ للمخرج عبد الإله الجوهري و“طفح الكيل“ للمخرج محسن بصري.

وقال والي جهة الشرق في كلمة الافتتاح ”نحتفل هذه السنة بتنظيم الدورة الثامنة للمهرجان وهذا مكسب كبير لمدينة وجدة يجب أن نعمل جميعا على الحفاظ عليه وتطويره نحو الأفضل“.

وأضاف ”لا يهم أي الأسماء أو الأفلام ستفوز في كلتا المسابقتين لأنني اعتبر أن الفائز الأول والأخير هو السينما المغربية“.

وبجانب عروض الأفلام والندوات النقدية يشمل برنامج المهرجان الذي تنظمه جمعية (سيني مغرب) أربع ورش عمل في فنون السينما المختلفة وثلاث ندوات متخصصة.