4 ضربات من سلاح الجو الروسي على ارهابيي إدلب وفق احداثيات قدمها الجانب التركي!

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن نقط مراقبة تابعة للجيش التركي في إدلب أطلقت النار على إرهابيين حلفاء ل "جبهة النصرة" على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته سبوتنيك "في منتصف الليل في 12 حزيران في سوريا وعلى أراضي إدلب في منطقة تخفيض التصعيد بدأ سريان "نظام الهدوء". مؤكدة أنه بفصل الاتفاق انخفض عدد إطلاق النار من قبل القوات المسلحة غير الشرعية بشكل كبير".

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه في الوقت نفسه التنظيمات الإرهابية، حلفاء إرهابيي "جبهة النصرة" رفضوا وقف إطلاق النار واستمروا بالإطلاق المكثف باستخدام المدفعيات".

وأضافت الوزارة أن: "في ليلة 13 حزيران 2019 أطلق الإرهابيون النار من المدفعية على نقطة مراقبة تابعة للجيش التركي موجودة في محافظة إدلب.