انطلاق المؤتمر العالمي لوكالات الأنباء بمشاركة الوكالة السورية للأنباء "سانا"

جهينة نيوز

انطلقت في العاصمة البلغارية صوفيا اليوم فعاليات المؤتمر العالمي السادس لوكالات الأنباء تحت عنوان “مستقبل الأخبار” بمشاركة وكالات أنباء من عشرات الدول بينها الوكالة العربية السورية للأنباء سانا.

وبدأت فعاليات المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام بجلسة عامة حضرها رئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف ومشاركة العديد من مديري وكالات الأنباء ومسؤولي التحرير بينهم المدير العام لوكالة سانا عبد الرحيم أحمد والقائم بالأعمال في السفارة السورية في صوفيا محمد محمد.

وأكد الرئيس البلغاري في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر أن مستقبل الأخبار يعني مستقبل البشرية لما له من دور في تشكيل الوعي والسلوك في المجتمع.

وقال: لذلك نحن بحاجة إلى المعلومة والخبر الصحيح لمواجهة طوفان الأخبار الكاذبة التي يشهدها عالم الميديا الحديث ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي والتي تشكل خطرا مدمرا على مستقبل الشعوب أكثر من القنابل وهذا يرتب دورا ومسؤولية على وكالات الأنباء للقيام بها داعيا إلى إيجاد مقاربات جديدة وأساليب للنشر والتوزيع بما يمكنها من القيام بمهامها.

ويناقش المؤتمر مستقبل الأخبار في ظل التحديات التي تفرضها وسائل الاتصال الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي إضافة إلى دراسة السبل الكفيلة بضمان استمرارية تدفق المعلومات الصحيحة وذات الجدوى والفائدة للمجتمع.

كما يبحث المؤتمر طرق مواجهة أساليب التضليل الإعلامي التي سادت خلال السنوات الأخيرة إلى جانب كيفية الحصول على موارد تمويل لوكالات الأنباء مع حفاظها على استقلاليتها.