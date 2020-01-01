افتتاح أول "ديسكو" في السعودية وعاصفة من الجدل حوله!

جهينة نيوز

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عاصفة من الجدل بعد الإعلان عن افتتاح فرع لناد ليلي شهير في مدينة جدة

وذكرت المصادر أن سلسلة النوادي الليلية "وايت" فتحت فرعا جديدا في الواجهة البحرية لمدينة جدة بعد دبي وبيروت، لكن دون السماح بتقديم المشروبات الكحولية فيه.

ومن المقرر أن يفتح النادي أبوابه بين الساعة العاشرة مساء والثالثة صباحا، فيما سيمنع من هم دون الـ18 عاما من الدخول إليه.

وتشهد المملكة مؤخرا انفتاحا غير مسبوق، بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه والتي تشرف على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في جميع مناطق المملكة.

وتم تداول بشكل واسع بين المدونين، مقطع فيديو من داخل الناد الليلي، مرفقا بصوت امرأة توضح طبيعة عمل المكان الذي قالت عنه إنه سيكون "ديسكو محترم" للعائلات يتضمن "بار حلال"، مضيفة أن أسعار التذاكر ستتراوح من 500 إلى ألف ريال سعودي.

ولم يتسن التأكد من حقيقة الفيديو المنشور إن كان قد تم تصويره في جدة.