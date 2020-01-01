العثور على رفات قائد لواء زينبيون بعد عامين من استشهاده

جهينة نيوز

تم العثور على رفات القيادي في الحرس الثوري الايراني قائد لواء "زينبيون" بعد عامين من استشهاده، وذلك خلال عمليات البحث عن جثامين الشهداء في المناطق السورية، وستتم إعادته الى ايران من اجل اجراء مراسم التشييع والدفن.

ولد الشهيد محمد جنتي، الذي يحمل الاسم الجهادي "الحاج حيدر" قائد لواء زينبيون، في قرية "ديزج خليل" التابعة لقضاء "شبستر" في محافظة اذربايجان الشرقية.

وبعد بدء الحرب على سوريا واعتداء الارهابيين التكفيريين على الشعب السوري، تطوع لقتال التكفيريين و استشهد بتاريخ 5 نيسان/ابريل 2017، في محافظة حماه. وبقي جثمانه الطاهر في هذه المنطقة لسنتين، والآن وبعد هذه الفترة وخلال عمليات البحث عن رفات الشهداء، تم العثور على رفاته، وستعاد الى ايران، لتشييعه ومواراته الثرى.

وكشهادة في حق الشهيد الحاج حيدر، قال اللواء قاسم سليماني، قائد قوة القدس بحرس الثورة الاسلامية: "حيدر كان من افضل العناصر لديّ".

وبحسب وكالة فارس أقيمت مراسم توديع الشهيد البطل ، يوم الاربعاء، في أحد مساجد طهران، وستقام مراسم تشييعه جثمانه الطاهر إلى مثواه الاخير صباح اليوم الخميس، وبعدها سينقل الى مقبرة "جنة الزهراء".