جديد السورية للتجارة انتاج الزيت النباتي والحبوب!

جهينة نيوز

أكد مدير عام السورية للتجارة احمد نجم في تصريح للثورة أن جديد المؤسسة في خطواتها القادمة هو إنتاج الزيوت النباتية المعبأة في معمل عائد للمؤسسة تم تجهيزه في ريف دمشق، وطرحها في الأسواق بأسعار منافسة تحت شعار السورية للتجارة (ماركة عشتار) بعبوات مختلفة، مبيناً أن الخطوة ستسهم في تعزيز التدخل الإيجابي من خلال تخفيض التكاليف وتوفر حاجة صالات المؤسسة من الكميات المطلوبة واختصار حلقة التجار و الوسطاء.

وبين أن المؤسسة ستقوم بتأمين المادة الأولية من مؤسسة الصناعات الغذائية و تصنيعها وتعبئتها بالمواصفات القياسية في منشأة عشتار إضافة لإنجاز خط تعبئة البقوليات والحبوب الخاص بالسورية للتجارة وهي الخطوة اللاحقة.

نجم نوه إلى النتائج الجيدة التي حققتها المؤسسة في شهر رمضان من خلال تأمين تشكيلة سلعية تلبي احتياجات المواطنين من المواد الأساسية بأسعار مناسبة ومنافسة خاصة للزيوت والسمون والسكر والبقوليات وهذا ما دفعها باتجاه زيادة تدخلها الإيجابي نوعياً وسعرياً والبداية في سوق اللحوم وبأسعار تقل عن سعر السوق بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.

يذكر أن منشأة عشتار تتبع للمؤسسة السورية للتجارة و تقوم بتصنيع مختلف أنواع الكونسروة و المربيات وغيرها من منتجات الريف و المزروعات السورية.