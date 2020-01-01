إنجاز القسم الأكبر من مشروع إنارة ساحات تدمر وشوارعها الرئيسة

جهينة نيوز

في إطار تأمين الخدمات اللازمة وتسهيلاً لعودة الأهالي واستقرارهم بمدينة تدمر، تواصل ورشات الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات) تنفيذ مشروع إعادة تأهيل انارة ساحات مدينة تدمر وشوارعها الرئيسة إلى جانب إنارة الشارع الرئيسي داخل المنطقة الأثرية التي خربها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي قبل اندحاره من المنطقة.

وأشار رئيس المشروع المهندس عبيد عبد الرحيم إلى أن أعمال هذا المشروع الحيوي انطلقت في الثلاثين من نيسان الماضي بمدة تنفيذ أربعة أشهر وبقيمة عقدية مع مجلس مدينة تدمر تبلغ سبعين مليون ليرة سورية لافتاً إلى أنه تم حتى الآن إنارة شارع المشتل وساحة متحف تدمر الوطني وجزء من مدخل المدينة الغربي إضافة إلى تجهيز جزء من شارع أسعد العمير.

وبيّن عبد الرحيم أن العمل بالمشروع يشمل تفقّد وصيانة أجهزة الإنارة والكشف على التمديدات الأرضية وتركيب الأعمدة الكهربائية وتركيب أجهزة الإنارة التي تستخدم فيها أجهزة الليدوالصوديوم.