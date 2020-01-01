ترامب مستعد لقبول معلومات من أجانب عن منافسيه بانتخابات 2020

جهينة نيوز

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعداده لقبول معلومات من أجانب عن منافسيه بالانتخابات الرئاسية التي ستجري في عام 2020، كونه لا يعتبر جمع هذه المعلومات بمثابة تدخل في الانتخابات.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز": "إذا اتصل شخص ما من بلد (آخر)، النرويج على سبيل المثال و(قال)": لدي معلومات عن خصمك"- أعتقد بانه سيكون لدي رغبة بالاستماع إليها. هذا ليس تدخلا، لديهم معلومات — أعتقد أنني سأقبل".

ووفقا له في حال رأى، أن "هناك شيئا غير طبيعي "، فسوف يلجأ إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، ولكن ليس في الحالة عندما يتعلق الأمر بما أسماه "بحث الخصم".

وانتقد ترامب أيضا تصريح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، الذي قال مؤخرا إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي يرغب في معرفة مثل هذه الحالات".

وختم ترامب، قائلا، إن"مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ليس على صواب، كون هذا في الحياة العملية لا يحدث".

وعمل المدعي الخاص روبرت مولر على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعلاقات السرية بين موسكو وفريق ترامب على مدى عامين تقريبا.

ونفت السلطات الروسية مرارا، بما في ذلك على لسان الرئيس، فلاديمير بوتين، المزاعم بالتدخل في الانتخابات ودعم ترامب خلال السابق الرئاسي، واصفة هذه المعلومات بالأكاذيب الهادفة لتأجيج الشعور المعادي لروسيا في الولايات المتحدة.