أبراج يوم الخميس مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ١٣/ ٦: يحب انجاز الاشياء، يصعب عليه ان يتعايش اذا صارت انجازاته فقيرة، يخاف الفشل، يحب ان يكون شريك وقادر على التفاعل بشكل جيد، يحب الحرية ولا يساوم عليها، لا يحب الاعمال الروتينية بل يحب التغيير، تتغلب على قيود، قوة في قهر الخصوم، حذر في استثمارات عقارية، سفر بقصد العمل، اشارات ترقية وتقدم في المهنة مفاجآت جميلة، في الخريف جني ثمار وقفزة وظيفية

الحمل: لا ترهق نفسك نهارك فيه مد وجزر، ويعطيك طاقة فوق طاقتك، تتجه للروتين بشكل غير عادي، انتبه لعلاقاتك بسبب ترددك، تشعر بان المقربين ينكمشون، مرافقة مريض، امور مالية مشتركة، تركيز على المصالحة

الثور: معرض لبعض المعارضات من قبل زملاء في العمل او على صعيد شراكة نتيجة عدم اقتناعهم باسلوبك، اضبط انفعالاتك ولا تعصب، كن حذرا بعلاقاتك، تقوم بتعويض ما فاتك من وقت وانطلق بقوة لا يمكن ايقافها، تركز على الشراكة

الجوزاء: محيطك غير متعاون معك، تشعر بعدم تجاوب الاخرين معك، مشكلة طارئة تطلب منك التعامل بمزيد من الحكمة والصبر، تشعر بعدم الارتباح وقد يستغرق وقتا افضل، اهتم بالتفاصيل وخاصة بالامور التي تتطلب تواقيع عملية او اعطال تزعجك اعمال كثيرة، تراكم اعمال، اطلب مساعدة

السرطان: تبرهن عن قدراتك، وتنضم لمجموعة تؤيد أفكارك وأقوالك، تدخل بنقاشات وتعمل بجهد، ترتب اعمالك لان الحظ معك، مؤثرات خارجية كبيرة احتمال اخبار جيدة، تغيير مكان اقامتك او تغيير بشكلك

الأسد: مهتم بامور بيتية وعائلية، لا تفكر بأشياء سلبية، حاول ان تزن الامور بهدوء، انتبه من اجواء الخلافات، تكون عصبي وتتعب من اجل راحة الغير، صحتك فيها تقلبات، تحصل على مساعدة مطلوبة

العذراء: تحاول تحسين عملك وتسمع خبر عن اعمال انتظرتها من فترة، مقابلات ولقاءات، توافق على اي دعوة تلوح بالافق، لديك اكثر من موعد، حضورك مميز، حوارات توصلك للنجاح، تتعاطى بزيارة غير متوقعة، امور عائلية تشغلك بعملك، يوم للحركة والاتصالات والتقرب

الميزان: تهتم بأوضاعك المالية، تمر بأزمة، راجع حساباتك وتخفف من مصاريفك، خاصة انك اليوم ستتعب قليلا، معاكسات على صعيد أوراق او امور قانونية، القمر يدخل ببرج العقرب اي الى بيت المال حاول وضع اشارة استفهام

العقرب: تقوم بتعديل سيرتك الذاتية وانت مليء بالنشاط والحيوية، تقدم نصيحة لمن حولك، تحب الاضواء، انتبه لخطواتك، مساعدة من الاخرين، اياك والعناد والتكبر، القمر ببرجك انور تتعلق لالطاقة والنشاط

القوس: تنسى اشياء مهمة، انت عصبي اليوم، انتظر حتى يصل القمر لبرجك، تتنفس الصعداء، تمر بغيمة فلكية فيها معاتبة ونميمة بعد يومين جيدين، حاول الاعتذار ممن تحب

الجدي: لا مانع من تجريب اسلوب جديد او طريقة جديدة بعملك وتكون حريصا، ابتعد عن المغامرات، تساعد الاخرين حتى تساعد نفسك، صراحتك وبساطتك ممزوجة بحلاوة لسانك، تجذب الناس لك، يوم جيد للمعرفة حتى تتعرف لوجوه جديدة، نهار فيه مفاجآت واصدقاء وتحقيق اماني

الدلو: واثق من نفسك وخطواتك، تراقب من حولك وتدقق بالتفاصيل، تعمل مع الغرباء، اقتراحات جديدة تقدمها لمن هم مسؤولون عنك، تنفيذ مهام، حاول انجاز اعمالك، انتقادات تطالك اليوم

الحوت: القمر يمنحك طاقة داخلية كبيرة استغلها، يوم مفرح بسهولة، اتصالات اعمال فيها معالجة لقضايا كان فيها ثغرات، انجز كل مهامك، نهارك يحمل لك تعاطي مع سفر، نهار للسفر او استقبال الزوار