بعد 6 سنوات من خروجها عن الخدمة.. الخبرات الوطنية تعيد تشغيل محطة تحويل تدمر ٦٦/٢٠

جهينة نيوز:

اعادت الخبرات والكوادر الوطنية في وزارة الكهرباء محطة تحويل تدمر ٦٦ / ٢٠ بإستطاعة ٤٠ ميغا للعمل بعد خروجها من الخدمة منذ ٦ اعوام نتيجة تدميرها مع خط التوتر العالي ٦٦ ك.ف البالغ طوله ٧٠ كم المغذي لها بشكل كامل من قبل المجموعات الارهابية المسلحة.

وافاد مصدر في الوزارة لموقع جهينة نيوز

ان المحطة تتكون من محولتين الواحدة بإستطاعة ٢٠ ميغا فولط امبير تم تبديلها واصلاح جميع الاضرار التي خلفها الارهاب.

يذكر ان ورشات الكهرباء قامت بتأمين تغذية كهربائة بديلة بشكل جزئي لمدينة تدمر فور عودتها لحضن الوطن وورشات الكهرباء تتابع اعمال تأهيل مخارج ال ٢٠ ك.ف وشبكات المنخفض لاعادة النور لكامل المدينة.