تأثير انتقال الزهرة إلى الجوزاء مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

الحمل: الزهرة بالبيت الثالث، ابداع فني في الرسائل والكتابة، تعبر عن نفسك، تحب السفر، تتوافق وترتاح مع بيئتك علاقتك مع الاقرباء والجيران والاخوة سهلة وممتعة، تكره التنافر، تتجنب المواجهات مع محيطك لانك تكره تعقيد الامور، اتصالات مواصلات دراسة علاقتك مع جيرانك

الثور: الزهرة كانت ببيتك وانتقلت الى البيت الثاني، سياتي المال اليك عند حاجتك اليه فلا تقلق، انت ماهر بصرف المال اسرع من قدوم المال اليك، مواهب طاقات كامنة رائعة اذا عرفت كيف تقدم نفسك للناس، لا تخف من عمل هام بحياتك مادي ومعنوي قدم نفسك للناس ولا تخف من العمل، الاموال ترد اليك لتصرفها على اشياء تتعلق بالفن، يأتيك المال هذه الفترة من أب او أم او من قبل اقرباء واعلم ان اليد العليا خير من اليد السفلى

الجوزاء: بما أن الزهرة انتقلت اليك وصارت في البيت الاول، أنت ودود وشخصيتك ساحرة وجذابة، تقول ما ترغب وتحب سماع ما يقوله الناس عنك ان كان حقيقة او لا، لديك قدرة عفوية باجتذاب ما تريده، تحب الاستمتاع بالرفاهية والجمال، بوجود الزهرة في برجك مسؤولة عن العاطفة والمال، تعزز العلاقة العاطفية، مكسب مالي ونشاط فني، هي المسؤولة عن انجذاب الطرف الآخر اليك، جاذبية وحظ عاطفي

السرطان: الزهرة بالجوزاء، حب للعزلة يعمل لك علاقات سرية ممكنة بحياتك، انغماس بالشراب والجنس والعقاقير المهدئة، حس عالي بالعطف ورغبة بمساعدة الاخرين، مخدوع بقصة عاطفية تبدو لك جيدة، النجاح وفق مقاييس اجتماعية متعارف عليها، من المحبين للحياة لديك نزعة لاخفاء العلاقات مع الجنس الآخر اي من المتكتمين على هذه العلاقة، من النادر ان تفصح عن احاسيسك العميقة

الاسد: بوجود الزهرة بالجوزاء، انت اجتماعي ولبق، ودود، يشجعك الاصدقاء المخلصون، انت من النوع الذي يرضي اصدقاؤه على حساب نفسه، لديك قدرة ان تجعل الناس يطمئنون اليك، تحب التراث والاعراف والتقاليد والاعمال الجماعية، تسترخي مع اصدقاء مناسبين، بمجال العلاقات والصداقات، نشاط اجتماعي ولقاء مع اصدقاء جدد ومعارف قديمة

العذراء: الزهرة بالجوزاء، طبعك يصبح مرح ورائع ومحبوب شعبيا، مما يؤدي أن الناس تعمل اشياء تهمك وتخصك، انت من النوع الكسول وترى الناس تعمل حولك، متفاني، الزهرة تعطيك موهبة الصوت الجميل، صوتك يصبح مثير، تقدم حالة مادية جيدة، مجال العمل مع المسؤولين، منصب وترقية، شفاء لبعض مواليد العذراء اذا كانوا متعبين

الميزان: الزهرة بالجوزاء تعمل لك حب السفر والاستفادة من هذه الاسفار، تنتقل بعيدا من مكان ولادتك، لكن تمتلك القدرة على النهوض والارتقاء والتفاهم مع الثقافات والحضارات المختلفة منها الاجنبي ومنها الحضارات من غير بلد، الجمال والفن والموسيقى يخص المعاملات القانونية، فلسفة وقانون جديد، تدخل اماكن مجهو

العقرب: الزهرة انتقلت من بيت الشراكة لبيت المال، ترث مال وتبحث عن ترف، احيانا تفتقر للالتزام وتميل للكسل، انشغال بمشكلة مفاجئة، تميل لاشباع رغباتك، انت منجذب نحو الامور الغيبية، اهتمام بالسحر او الشعوذة تسديد ديون او تهتم بمصدر مالي او تعوض من بنك، تمتع بالما

القوس: الزهرة بالجوزاء بيت الشراكة، ساحر جذاب اجتماعي، ودود ومن السهل ان ترى الناس هلى طبيعتها المحبوبة، علاقتك مع الشريك علاقة سعيدة متناسقة، تبحث عن شريك يوفر لك الحياة الجميلة، تقدر قيمة علاقاتك كثيرا، ياتي الزواج ليضع في مكان رائع

الجدي: بوجود الزهرة بالبيت السادس، انتبه للصحة، وانتبه من الحلويات الغنية بالسكريات،تجنب زيادة السكر بدمك، اعمل فحص دوري، تبحث عن دور وسيط ليساعدك بسبب التنقل بالرأي اثناء العمل، افضل شروط للعمل علاقتك مع زملاء العمل، تنقل، انتبه من السمنة وزيادة الوزن

الدلو: الزهرة ببيت الخامس، تكون حنون ابداعي وجذاب للجنس الآخر، تكون جذاب في الامور التي تستهويك وتحبها، ربما لديك موهبة في العمل المسرحي او الدرامي او الفن والموسيقا، تعمل مدرس معبر، فترة جيدة لحب الاطفال او الاستمتاع مع الناس، مولع في الحفلات ولا تجد نفسك بالسهر، فترة حمل لمن ظروفه تسمح

الحوت: الزهرة بمربعك، استفادة بالسكن والعقارات واقتناع بوجهة نظر العائلة، ترغب بالاشياء الجميلة، بيت جميل فخم إلى حد ما، طبيعة فنية، موهبة للترحيب بالناس، الضيافة بالبيت تعطيك متعة حقيقية، حب عائلة واطفال، الجزء الاخير من حياتك تكون سعيد ومرتاح، يحب الرياحة او يريد تغيير شيء بديكورات البيت