الجيش السوري يتصدى لهجمات في ريف ادلب الجنوبي

جهينة نيوز:

شن تنظيم جبهة النصرة الارهابي المدعوم من تركيا هجوم واسع في ريف ادلب الجنوبي محاولاً التقدم باتجاه منطقتي الجبين و القصابية و لكن وحدات الجيش العربي السوري أحبطت الهجمات و أوقعت خسائر بالمهاجمين.

و أفاد مصدر ميداني لجهينة نيوز أن وحدات الجيش العربي السوري دمرت عربة مدرعة طراز بي ام بي محملة بالارهابيين و استهدفت مجموعة مشاة حاولت التسلل الى تل القصابية و كبدت الارهابيين خسائر فادحة بالأرواح.

و كانت وحدات الجيش رصدت تحركات الارهابيين في محيط كفرزيتا و معرة النعمان و مورك و استهدفت خطوط امدادهم.