بعد فشل الدفاعات الامريكية .. البنتاغون يعلق على قصف مطار أبها بالسعودية

جهينة نيوز:

نددت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" بالهجوم الذي شنه الجيش اليمني على مطار أبها جنوبي السعودية بصاروخ كروز واصفة الضربة التي جاءت كرد طبيعي على العدون بانها عمل ارهابي، معتبرة أنه "يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة".

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، ريبيكا ريباريش: "العدوان الحوثي يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة، واستمرار تجاهلها لقراري مجلس الأمن 2216 و2231"، بحسب ما أفادت "سكاي نيوز".

ومتجاهلة مذابح الطيران السعودي بحق آلاف المدنيين و الاطفال و البنى التحتية و الصحية في اليمن أضافت: "الأعمال التي تستهدف البنية التحتية المدنية تؤدي إلى مقتل وإصابة الأبرياء".

و كانت القوة الصاروخية اليمنية استهدفت برج المراقبة لمطار ابها بصاروخ مجنح عالي الدقة تخطة كافة الدفاعات الامريكية الجوية.

و يذكر أن اليمن و على لسان عضو الوفد المفاوض محمد عبد السلاح حذر في وقت سابق الامم المتحدة من أن الإستمرار بإغلاق مطار صنعاء سيدفع اليمن للرد على مطارات دول العدوان و اغلاقها و ذلك بعد أن تسبب إغلاق مطار صنعاء بوفاة العديد من الأشخاص الذين يحتاجون الى علاج في الخارج.