عشاق السرعة والمغامرة على موعد مع انطلاق المرحلة الاولى من بطولة سوبر سيرف سورية بعد غد

جهينة نيوز:

بداية موسم جديد يترقبه بشغف عشاق سباقات السرعة والدريفت يوم الجمعة القادم مع انطلاق المرحلة الاولى من بطولة سوبر سيرف سورية 2019 برعاية وزارة السياحة وتنظيم نادي السيارات السوري بمشاركة حافلة من أبرز النجوم وسائقي رياضة المحركات وذلك على حلبة النادي في معرة صيدنايا بريف دمشق.

وأنهى كوادر النادي الترتيبات الفنية واللوجستية من حيث المسار والمعدات والتقنيات والعناصر البشرية لإنجاح هذا السباق الذي ترعاه كل من سيريتل الراعي البلاتيني للبطولة والتي جعلت شعارها أيقونة "سوبر سيرف" الإنترنت الأسرع في سورية اضافة الى كيو ميديا ودلتا للصناعات الغذائية وسينالكو واذاعة نينار أف أم وميلك مان وآد تو زد وفريق إنقاذ السيارات.

وثبت العديد من المتسابقين مشاركتهم في هذا الحدث الرياضي المتميز والذي من المتوقع أن يحظى بمنافسات قوية في جميع الفئات حيث حددت اللجنة المنظمة للسباق يوم غد موعداً لتدريب المتسابقين للوقوف على جاهزية السيارة والتأكد من عمل الأنظمة فيها بشكل صحيح وإجراء الفحص الفني على السيارات وإعلان قائمة تسلسل انطلاق المشاركين.

وفي تصريح صحفي أكد رئيس النادي المهندس وليد شعبان أن موسم هذا العام يعد بالكثير من الاحداث المتعلقة برياضة السيارات مشيرا الى الخطوات التي تم اتخاذها عاماً تلو الآخر لإتاحة الفرصة لجميع عشاق رياضة السيارات لمتابعة سباقات مثيرة.

وأوضح شعبان ان نادي السيارات قطع اشواطا مهمة في تنظيم السباقات والدورات وخرج كوادر فنية متطورة وابطالا في رياضة السيارات على مختلف المستويات بما يحقق الغرض الاسمي وهو تنمية ونهضة هذه الرياضة التي أضحت من الرياضات ذات الشعبية الجماهيرية الكبيرة.

من جانبه توقع رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور سامر خضر أن تشهد البطولة منافسات قوية وساخنة عنوانها الإثارة والتشويق بين المتسابقين الطامحين إلى اعتلاء منصات التتويج على مدار السباقات الخمسة مبينا أن النادي فرض مجموعة من التعليمات والاجراءات الخاصة بالسلامة للسائق والسيارة اضافة الى وجود لجنة خاصة لفحص السيارات بشكل كامل قبل السباق.

وفيما يتعلق بجديد هذا العام اوضح مدير السباق خالد اتاسي انه سيُسمح للمتسابقين غير السوريين بالمنافسة في بطولة سوبر سيرف سورية وذلك لإعادة إحياء البطولات الإقليمية التي كانت تقام في الأعوام الماضية لافتا الى انه سيتم اتباع طرق تحكيمية جديدة تواكب التطورات الدولية العالمية.

وكان أحمد مهايني قد توج العام الماضي بطلا لفئة الإنتاج الخاص تلاه أيسر أبو حمدان ومحمد شفيق النجار وفي فئة الإنتاج التجاري جاء اولا إياد أفغاني ثم المغيرة قباني وزاهر دحكول أما في بطولة الدريفت فكان التتويج من نصيب احمد كريزان ثم محمد كريزان ومحمد الفوال.

يذكر أن نادي السيارات السوري تأسس في الأول من أيار عام 1950 في مدينة دمشق بمبادرة من أعضاء هيئة المكتب الأول وانضم للاتحاد الدولي

للسيارات /فيا/ في عام 1960 وأصبح ممثله الرسمي في سورية.