بعد فشل الباتريوت .. واشنطن تعلق و تدين بشدة قصف برج مراقبة مطار ابها السعودي

جهينة نيوز:

دانت سفارة الولايات المتحدة لدى الرياض الهجوم الذي شنته القوة الصاروخية في الجيش اليمني بواسطة صاروخ كروز مجنح، على برج مراقبة مطار أبها في السعودية مما أدى الى خروجه عن الخدمة.

و رغم ان السعودية تستهدف المدنيين اليمنيين بالسلاح الامريكي منذ اربع سنوات كتبت السفارة في تغريدة على "تويتر": "باسم السفير جون أبي زيد، وجميع أعضاء البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية، ندين بأشد العبارات الممكنة الهجوم الحوثي على مطار أبها، واستهداف المدنيين الأبرياء هناك".

وأضافت: "نعرب عن خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل لجميع المصابين", و يأتي تعليق السفارة الامريكية بعد فشل منظومات الدفاع الجوي بما فيها باتريوت و غيرها من اعتراض الصواريخ و المسيرات اليمنية.

وكان أعلن تحالف العدوان العربي على اليمن بقيادة السعودية، أن حركة "أنصار الله" الحوثية استهدفت صباح الأربعاء مطار أبها جنوبي المملكة وأصابته.

وزعم المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، إن "مقذوفا معاديا حوثيا سقط على صالة القدوم بمطار أبها الدولي" زاعما اصابة 26 مسافر.

و كان المتحدث بإسم الجيش اليمني قال في وقت سابق أن القوة الصاروخية في الجيش اليمني قصفت برج المراقبة في مطار ابها بصاروخ كروز حديث و اصابته بشكل مباشر مما ادى الى خروج البرج و المطار عن الخدمة, و قد نجح الصاروخ بتجاوز جميع نظم الدفاع الجوي الامريكية المتطورة..

و يذكر أن اليمن حذر الامم المتحدة في وقت سابق من أن إستمرار قصف و إغلاق مطار صنعاء الدولي سيدفع الجيش اليمني لاستهداف مطارات دول العدوان.