السورية للتجارة تطرح زيت عشتار بأسعار منافسة

جهينة نيوز:

ذكر أحمد نجم مدير عام السورية للتجارة أن النتائج الجيدة التي حققتها المؤسسة في شهر رمضان من خلال تأمين تشكيلة سلعية تلبي احتياجات المواطنين من المواد الأساسية بأسعار مناسبة ومنافسة خاصة للزيوت والسمون والسكر والبقوليات دفعت المؤسسة باتجاه زيادة تدخلها الإيجابي نوعياً وسعرياً والبداية في سوق اللحوم وبأسعار تقل عن سعر السوق بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.

وأوضح نجم أن الخطوة القادمة تتمثل بإنجاز كل الخطوات لبدء إنتاج الزيوت النباتية المعبأة في معمل عائد للسورية للتجارة تم تجهيزه في ريف دمشق وطرحها في الأسواق بأسعار منافسة تحت شعار السورية للتجارة ماركة عشتار بعبوات مختلفة مبيناً قيام المؤسسة بتأمين المادة الأولية من مؤسسة الصناعات الغذائية إضافة لإنجاز خط تعبئة البقوليات والحبوب الخاص بالسورية للتجارة أيضاً.

وأشار نجم إلى أهمية هذا التوجه في خفض التكاليف وتأمين صالات المؤسسة من تلك المواد ما يسهم في توفير كل الكميات المطلوبة بأسعار مناسبة ومنافسة بعيداً عن تحكم التجار والسماسرة.