150 فلسطينياً في سجون السعودية ممنوعون من التواصل مع عائلاتهم

جهينة نيوز:

كشف حساب "معتقلي الرأي"، المهتم بنشر أخبار المعتقلين في السعودية، عما تعرض له عدد من الفلسطينيين المقيمين في المملكة من انتهاكات خلال حملة الاعتقالات التي تعرضوا لها.

وقال الحساب في سلسلة تغريدات نشرها على صفحته بـ"تويتر"، مساء الثلاثاء، إن المباحث السعودية "مارست انتهاكات حقوقية خلال اعتقال المقيمين الفلسطينيين، وخاصة من كان يعمل منهم مع رجلي الأعمال فيلالي".

وأشار إلى أن السلطات السعودية قامت بـ"مداهمة المنازل ليلاً، وتجميع العائلة في غرفة واحدة، وترهيب النساء والأطفال، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية"، قبل اعتقالهم للشخص الذي يبحثون عنه.

وأوضح أن عدداً ممن اعتقلوا تعرضوا للضرب العنيف المهين أثناء اقتيادهم وهم مكبلون من منازلهم إلى سيارات المباحث.

كما كشف عن عدد المعتقلين الفلسطينيين المقيمين في المملكة، والذي قال إنهم تجاوزوا الـ 150 شخصاً، منهم 40 فلسطينياً في مدينة جدة فقط.

كما ذكرت التغريدات أن معظم المعتقلين، "سواء كانوا رجال الأعمال (فيلالي وابن محفوظ وأبو غوش)، أو المعتقلين من المقيمين الفلسطينيين، ممنوعون تماماً من جميع أشكال التواصل مع عائلاتهم.. وبعضهم مرّ عليه قرابة عام وعائلته لا تعرف عنه شيئاً، بما في ذلك فترة رمضان والعيد".